Живущий с Зепюр Брутян сын Муцениеце просится назад к маме

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись несколько лет назад, но до сих пор судятся из-за детей. В прошлом году сын артистов Тимофей решил пожить с папой и до сих пор не вернулся к маме.

Мальчик перебрался к Прилучному и его второй жене Зепюр Брутян, и, судя по фото и видео на страничке в соцсети мачехи, Тимофей счастлив. Он помогает заботиться о младшем брате Микаэле, путешествует с семьей, ходит в школу. При этом практически не видится с сестрой Мией и мамой.

Адвокат Прилучного Оксана Даниелова винит в этом Муцениеце, якобы актриса запрещает дочери ездить к брату и отцу. "Раньше девочка была у Павла чуть ли не каждые выходные. Сейчас этого нет. Общение брата и сестры тоже стало реже, хотя дети хотят общаться и адекватно это делают, когда есть возможность", — рассказала Woman.ru адвокат.

Агата решила для себя отпустить ситуацию с сыном и заняться личной жизнью. Звезда "Закрытой школы" получила предложение от музыканта Петра Дранги. По слухам, свадьба состоится этим летом. Тимофей может стать гостем на празднике. По крайне мере, юрист Прилучного уверяет, что мальчик просится провести лето с мамой, поехать с ней в отпуск или погостить у нее немного времени.

"Ребенок бы хотел, это факт. Но какие планы будут у мамы мы пока не знаем. Она не связывалась", — заявила Даниелова.