Президент США Дональд Трамп в конце концов откажется от мирных инициатив по Украине и переключится на другую горячую точку на планете, где можно получить быстрый результат. Такое мнение высказал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Как отметил Болтон, все, чего хочет нынешний хозяин Белого дома, – это Нобелевская премия мира, тем более что она была присуждена предшественнику Трампа Бараку Обаме – незаслуженно, по его мнению. При этом "дадут ли ему премию за Украину, за Ближний Восток или за посредничество между Индией и Пакистаном – не имеет значения".

Болтон также выразил убежденность в том, что Дональд Трамп печется исключительно "о собственной репутации, о том, что о нем будут говорить в будущем". Политические последствия поступков и заявлений его не особенно беспокоят, ведь повторно баллотироваться в президенты США он не планирует, пишет El Pais.

Еще до вступления Трампа в должность президента США белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что его надо будет выдвинуть на Нобелевскую премию, если новый хозяин Белого дома сумеет прекратить войны. Лукашенко пообещал, что "мы направим петицию на Нобелевскую премию".

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отмечал, говоря о миротворческих планах Трампа, что "все Нобелевские премии будут присуждены ему залпом" — это "будет достойное начало его президентства".