Жена Игоря Николаева вышла в свет в платье с экстремальным разрезом: все аж рты разинули

Юлия Проскурякова показала новый концертный образ. Для выхода на сцену она выбрала облегающее платье в пол с разрезом на ноге.

Наряд с корсетом выгодно подчеркнул фигуру жены Игоря Николаева, а разрез до самого верха бедра придал платью пикантную изюминку. Проскурякова дополнила образ босоножки, а из аксессуаров предпочла длинные серьги и эффектное кольцо. Выглядела Юлия сногсшибательно.

Жена исполнителя хита "Выпьем за любовь" разместила кадры в эффектном наряде на своей странице в соцсети. Поклонники тут же забросили ее комплиментами, отметив стройную фигуру и идеальные ножки.

"Вот это да! У меня аж челюсть упала! Ну красотка!"; "Платье просто огонь", "Шикарный образ", "Юленька, просто чудо как хороша"; "Роскошная женщина", – написали в комментариях фанаты Проскуряковой.

Отметим, на днях Юлия сделала очень личное признание. Оказывается, певица лишь недавно обрела уверенность в себе. Это произошло благодаря сотрудничеству с профессиональным стилистом.