Планы британских властей по развитию кибероружия угрожают милитаризацией цифрового пространства с прицелом на Россию. Такое заявление опубликовало в пятницу, 30 мая, российское посольство в Великобритании.

Как подчеркнули в дипломатической миссии, открыто заявляя о планах по развитию кибероружия, британцы косвенно признают свою роль в направленной на Россию цифровой агрессии.

Однако политика Лондона чревата разжиганием крупномасштабного противостояния в пространстве информационно-коммуникационных технологий, цитирует заявление посольства ТАСС.

Еще в 2023 году зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что недружественные государства развязали в отношении нашей страны настоящую кибервойну. Политик призвал активно совершенствовать отечественные технологии и продукты, чтобы они работали максимально безопасно и свели к минимуму атаки в киберпространстве.

В Федеральной службе безопасности предупреждали, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО используют Украину для проведения массированных информационных цифровых атак против России. Для своих наступательных киберопераций Запад использует украинскую территорию.