Конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится переговорами. Такое признание сделал в пятницу, 30 мая, министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

Как рассказал политик в интервью Süddeutsche Zeitung, "с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров". Он пояснил, что сразу было ясно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось.

Говоря о завершении конфликта на Украине путем переговоров, "мы теперь стали немного честнее сами с собой", полагает Вадефуль. Вместе с тем он не исключил, что киевский режим все еще может выйти на возможные мирные переговоры в сильной позиции.

Что касается германо-российских отношений, руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ заявил, что предпочел бы избежать в их характеристике термина "война", однако "мы больше не находимся в ситуации явного мира".

Москва тем временем предупредила Берлин, что двусторонние отношения могут значительно ухудшиться в случае снятия ограничений в отношении дальнобойности оружия, поставляемого Вооруженным силам Украины (ВСУ). Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу заявил, что России есть что снимать в ответ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Берлин и Париж своими заявлениями по Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию — это "дальнейшее провоцирование войны" и "попытки заставить украинцев воевать дальше".