Жена богатого жениха Африкантовой заговорила: Марина поступила хуже, чем Таня Мусульбес

Марина Африкантова пару лет назад рыдала на всю страну, когда узнала, что муж изменил ей с подругой. Тогда Рома Капаклы и Таня Мусульбес в свое оправдание говорили, что встречаются уже давно, и Марина это знает, ведь сама дала согласие на развод, но просила подождать, чтобы выгодно подать аудитории информацию.

Блондинка в свою очередь обвиняла во всем изменщиков, и говорила, как некрасиво охмурять женатого мужчину. Теперь же всплыла история, которая шокировала даже самых преданных поклонников Африкантовой. Оказывается, Марина завязала роман не просто с женатым, а с мужчиной, супруга которого ждала ребенка.

О женихе звезды "Дома-2" тогда узнали благодаря ее маме. Татьяна Владимировна была так года, что дочь нашла богатого ухажера, что нахваливала его в своих соцсетях каждый день. Марина же хвастала дорогостоящими подарками от бойфренда. Мужчина заваливал ее украшениями от люксового бренда Van Cleef, букетами цветов и даже покупал сексуальное нижнее белье.

На все слухи о том, что кавалер женат, Африкантова заявляла, что это происки недоброжелателей, мол, на самом деле ее жених свободен. Однако теперь вскрылись неприятные подробности того романа. На связь вышла супруга бойфренда Марины Наталья.

"Марина Африкантова начала встречаться с моим мужем, пока я носила под сердцем нашего второго ребенка. Она знала, что он женат, что у него есть маленький сын и беременная жена. Знала и все равно продолжала. Она не просто „оказалась втянута“ — она охотно участвовала: принимала подарки, вытягивала деньги, подключала свою маму и попросила Максима строить забор на даче у их семьи. Это был не роман — это был расчет", — заявила Наталья на своей странице в соцсети.

Больше всего женщине обидно, что звезда "Дома-2" транслировала эти отношения в Сети, хвастаясь подарками. Обманутая женщина уверена, что блондинку больше всего интересовал денежный вопрос, а не чувства.

"Видимо, когда в приоритете деньги — чужая семья, дети и чужая боль просто не в счет. Я не жертва, я человек, который не собирается больше молчать", — цитирует Наталью "СтарХит".