Путин поручил помочь участникам СВО при поступлении на госслужбу

Утвержден перечень поручений по итогам встречи президента России Владимира Путина с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России". Об этом в пятницу, 30 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется на официальном сайте главы государства, в числе поручений — обеспечение обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации участников специальной военной операции, которые хотят поступить на государственную гражданскую службу.

Президент также распорядился создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу за счет корректировки требований к стажу и уровню образования.

Еще одно поручение касается разработки единых рекомендаций по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников специальной военной операции.

Также глава государства велел обеспечить предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территориях Белгородской и Курской областей, по каждому факту нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества первой необходимости.

Ранее Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя. Поэтому именно они должны сформировать основу российского государства и должны быть востребованы в гражданской жизни. Бойцам СВО адресована специальная программа "Время героев".

Российский лидер также указывал, что среди бойцов специальной военной операции много талантливых людей — их таланты можно применить в том числе и на государственной службе, причем прежде всего нужно привлекать тех, кто готов применить свои навыки и знания, активно работая в рамках гражданских структур.