Предводитель киевского режима Владимир Зеленский встретился в пятницу, 30 мая, с американскими сенаторами Линдси Грэмом (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем.

Обсуждая с гостями из США дальнейшую судьбу Украины, Зеленский заявил, что "мы все равно понимаем, что Россия пытается сделать из дипломатии посмешище: прикрывается переговорами".

В действительности, пожаловался Зеленский, Россия "готовится к новым наступательным операциям на фронте, ежедневно бьет по нашим городам и селам, отказывается от всех предложений прекращения огня".

Под этим предлогом глава киевского режима вновь попросил США про "дополнительное давление" и "другие рычаги" по принуждению России к миру.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично высказалась о заявлениях Зеленского, напомнив про его актерское прошлое. Предводитель киевского режима и сейчас пытается "собрать внимание сконцентрированно на себя", поскольку "всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления".

При этом даже ключевые доноры киевского режима уже признают, что конфликт на Украине завершится, вероятнее всего, за столом переговоров. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль отметил, что "мы теперь стали немного честнее сами с собой", говоря о такой развязке.