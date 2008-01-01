Василиса Володина пообещала раскрыть всю правду про Гузееву: "Мне есть, что сказать"

Лариса Гузеева публично обвинила Василису Володину в предательстве. Так актриса отреагировал на уход эксперта из шоу "Давай поженимся". Ведущие не работают вместе с 2020 года, но все еще выясняют отношения.

Володина была удивлена, когда узнала, что Гузеева снова вспоминает ее уход. Бывшая ведущая "Давай поженимся!" не стала отвечать Ларисе Андреевне, но предупредила, что ей есть, что сказать.

"Я не собираюсь этого делать. Может, перед смертью своей или после чужой смерти напишу мемуары на эту тему", — отрезала Володина.

По словам Василисы, публичные выяснения отношений ей неинтересны, что там о ней говорит бывшая коллега, эксперт не читает и не слушает. Все пять лет после ухода из шоу, Володина и не думала о Гузеевой. Актрисе же эксперт посоветовала обратиться к психологу.

"Это чужие эмоции. Надо к ней обращаться, чтобы она объяснила. Это эмоциональная беда: человек в процессе разговора несколько раз меняет свое мнение", — отметила экс-ведущая в беседе с Ura.Ru.

Напомним, Василиса Володина работала на шоу "Давай поженимся!" с 2008 года. Она была одной из самых любимых экспертов передачи, зрители до сих пор вспоминают, как точно Василиса давала характеристики героям шоу.