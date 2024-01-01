Украина отказывается вносить платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам, поскольку это может привести к дефолту. Такое заявление сделало в пятницу, 30 мая, украинское Министерство финансов.

Как подчеркнуло ведомство, Украина напомнила владельцам государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам. Украинские власти не станут платить по этим обязательствам до завершения процесса их реструктуризации.

При этом Киев придерживается позиции, согласно которой соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк заявил, что Украина – банкрот, ведь ее внешний государственный долг превысил 100% от ВВП. При этом власти Украины не смогли договориться о реструктуризации долга в размере 2,6 миллиарда долларов.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины сетовали на то, что западные спонсоры дают деньги не безвозмездно, а в форме кредитов, которые придется отдавать. Возглавлявший внешнеполитическое ведомство Павел Климкин жаловался, что "мы фактически должны вести всю войну с долговой удавкой на шее".