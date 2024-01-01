Боксеров обяжут проходить гендерное тестирование перед международными турнирами

Боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия на турнирах под эгидой World Boxing. О таком решении организация объявила в пятницу, 30 мая.

Как сообщает Reuters, тестирование будут проводить для определения пригодности боксеров для участия в женских или мужских соревнованиях, не полагаясь исключительно на самоидентификацию спортсменов и внешность.

Введение обязательного тестирования станет частью новой политики World Boxing, призванной обеспечить безопасность всех участников турниров, а также создать равные условия для мужчин и женщин, подчеркнули в организации.

Также там предупредили, что исключение не будет сделано и для обладателя олимпийского золота Имана Хелифа, выступавшего как женщина.

Громким скандалом обернулась ОИ-2024 в Париже. Представитель Алжира Иман Хелиф, обладатель XY-хромосомы и повышенного уровня тестостерона, что явно характеризует его как мужчину, выходил на ринг против женщин. Используя очевидное преимущество своего истинного пола, алжирец забрал золото Олимпиады в весовой категории до 66 килограммов.

При этом Хелиф еще и возмущается указаниями на его принадлежность к мужскому полу, требуя защиты от судебной системы. В парижскую прокуратуру поступил иск от алжирца — он обвинил в кибербуллинге пользователей X (бывший "Твиттер") и потребовал компенсации, причем от руководства соцсети и ее владельца Илона Маска.