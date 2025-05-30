Трамп дал дельный совет получившему оплеуху от жены Макрону

Во время визита во Вьетнам президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал из-за собственной жены. Бриджит влепила мужу оплеуху на глазах у изумленной толпы.

Инцидент произошел, когда президентский самолет приземлился в Ханое. Дверь лайнера открылась как раз в тот момент, когда рука Бриджит опустилась на лицо Эммануэля. Это сняли на видео, а кадры мгновенно разлетитесь по всему миру.

Более того, специалист по чтению по губам понял, что между супругами произошла настоящая ссора, ведь жена сказала президенту Франции очень обидные слова. Когда Бриджит сходила с трапа, и муж подал ей руку, она отклонила жест и заявила: "Отвали, неудачник".

Макрону пришлось оправдываться за эту сцену. Французский лидер вышел к журналистам и пояснил, что они с женой повздорили, однако ничего серьезного не произошло. "Мы ссорились, но даже больше дурачились. Это все ерунда, нужно, чтобы все успокоились", — заявил президент.

Размолвку в семье Макрон прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Один из журналистов задал американскому лидеру соответствующий вопрос во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома, пишет РИА Новости.

Трамп сообщил, что после инцидента созванивался с Макроном, и, по его данным, в семье президента Франции все в порядке. При этом глава США дал коллеге из Парижа дельное наставление. "Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой", — сказал он.