Биосферный заповедник горит в Липецкой области

Липецкие и воронежские спасатели тушат крупный пожар на территории биосферного заповедника. Огонь вспыхнул из-за оборванных проводов линии электропередачи, порывистый ветер разнёс пламя на триста гектаров.

Пожарные делают всё, чтобы стихия не приблизилась к жилым домам - рядом находятся два населённых пункта. С воздуха сбрасывает воду вертолёт.

Авиация работает и в Астраханской области. Самолёт Ил-76 помог защитить от огня село Барановка, там загорелась сухая трава. В Бурятию, где обстановка по-прежнему очень сложная, прибыло подкрепление из Иркутской области. Борьбу с огнём приходится вести вручную, в горы и на болотистые участки сложно добраться технике, сообщает "ТВ Центр".