Из-за сильных ливней в Краснодаре остановились трамваи

Дождливые выходные ждут жителей Кубани. Синоптики продлили штормовое предупреждение, в ближайшие дни в регионе продолжат бушевать ветер, ливни и град. Есть опасность выхода рек из берегов.

В Краснодаре уже затопило некоторые улицы. Из-за дождей на время встали на путях трамваи. Дорога на одном из участков превратилась в бассейн. Водителям советуют соблюдать осторожность.

Осадки затруднили движение и на федеральной трассе "Кавказ" в Ставрополье. Ехать приходится по одной полосе. Улучшения погоды пока ждать не приходится, сообщает "ТВ Центр".