Трамп вручил побитому Маску золотой ключ от Белого дома

Золотой ключ от Белого дома получил напоследок Илон Маск. Символический подарок ему вручил Дональд Трамп на особой пресс-конференции в Овальном кабинете.

Американский лидер поблагодарил бизнесмена за проделанную работу. В качестве специального госслужащего Маск провёл заранее оговоренные 130 дней, руководя ведомством по эффективности правительства.

Однако, внимание журналистов привлекли не итоги его деятельности, а внешний вид - под глазом красовался заметный синяк. Миллиардер отшутился - Франция здесь не при чём, намекая на недавний скандал в чете Макронов. По его словам, удар нанёс сын, когда они весело проводили время, сообщает "ТВ Центр".