Корабли Балтийского флота отработали борьбу с морскими дронами

Малые противолодочные корабли Балтийского флота во время учений отработали борьбу с безэкипажными катерами и провели артиллерийские стрельбы по водным и воздушным целям. Тактическая группа отточила навыки борьбы с дронами и морскими плавающими минами.

Один из тренировочных эпизодов посвятили торпедной стрельбе с субмарины по цели, имитирующей корабль условного противника, сообщает "ТВ Центр".

Учения в акватории Балтийского моря начались 27 мая, в них задействована часть сил Северного флота, а также авиация ВКС. Всего участвуют в маневрах более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, два десятка самолётов и вертолётов, а также почти 70 единиц военной и спецтехники. Свои навыки совершенствуют порядка трёх тысяч военнослужащих.