США могут надавить на Украину в случае, если она откажется от участия в переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. Об этом пишет газета Washington Post. Издание уточняет: у Киева мало возможностей для манёвра, так как режим полностью зависит от американской военной и разведывательной помощи. Несмотря на возрастающую роль Европы в поставках оружия ВСУ, Вашингтон пока ещё - главный спонсор украинских боевиков.

Илон Маск закончил свою миссию в департаменте эффективности при правительстве США. В отставку Дональд Трамп провожал его под прицелами телекамер, вручил символический золотой ключ от Белого дома и развеял слухи о расколе в своей команде. Президент назвал миллиардера своим другом.

Журналисты заинтересовалось заметным синяком под глазом у Маска. Он отшутился - Франция здесь не при чём, намекая на недавний скандал в чете Макронов. По словам миллиардера, лицо попало под удар сына, когда они весело проводили время.

В то время, как Трамп декларирует свои миротворческие усилия, ястребы войны отправляются на Украину. Сенатор Линдси Грэм (внесён Росфинмониторгингом в перечень террористов и экстремистов) в Киеве чувствует себя комфортно - здесь все свои. Именно он внёс в Конгресс антироссийский законопроект по санкциям. И ряд демократов уже заранее готовы его поддержать.

Позиция президента США по антироссийским санкциям очень тревожит англосаксонские СМИ. Переживают: он не торопится вводить рестрикции, чтобы не закрывать возможности для диалога с Москвой.