Собянин поздравил московских пожарных с праздником

В пожарной охране Москвы трудятся около 18 тысяч специалистов. Сотрудников этой важнейшей городской службы с профессиональным праздником сегодня поздравил Сергей Собянин.

На своей странице в соцсети мэр написал, что благодаря их слаженной работе система безопасности столицы становится всё эффективнее. Так, в четыре раза сократилось число возгораний, а время прибытия на место вызова составляет не более семи минут. Пожарно-спасательный гарнизон оперативно реагирует на происшествия любой сложности как в Москве, так и за её пределами.

Город уделяет большое внимание развитию службы: создаются новые подразделения, внедряются современная техника и цифровые решения, регулярно проходит повышение квалификации специалистов.