Израильская армия нанесла новые удары по суверенной Сирии

Израиль этой ночью вновь бомбил Сирию. В результате авианалётов на северо-западе страны погиб мирный житель, еще трое ранены. Также сообщается о большом числе пострадавших военных. В ЦАХАЛ заявили о поражении складов с оружием.

Тель-Авив начал военную операцию после смены власти в Сирии. Жёстко он действует и на другом направлении. Стало известно, что Израиль заблокирует визит представителей разных стран на Западный берег реки Иордан. Он запланирован на завтра.

Высокопоставленные дипломаты из Саудовской Аравии, Египта, Катара и Турции должны встретиться с Махмудом Аббасом и обсудить создание палестинского государства, сообщает "ТВ Центр".