Раскольники на Украине захватили ещё один православный храм

Киевские раскольники устроили очередной рейдерский захват храма канонической Украинской православной церкви. Нападение на святыню произошло в Черновицкой области, в селе Заболотье, сообщает "ТВ Центр".

Радикалы взломали двери Ильинского храма, толкали и били прихожан. Украинские полицейские смотрели и не вмешивались. Женщины пытались вразумить нападавших. Тогда раскольник, переодетый в рясу, дважды ударил ногой девушку и её пожилую мать.

В конце прошлой недели экстремисты при поддержке силовиков захватили другую церковь УПЦ в Черновицкой области, а в середине месяца устроили погром в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Как считают некоторые украинские СМИ, нападения на святыни нужны Киеву, чтобы отвлечь внимание граждан от поражений на фронте.