Крым открывает курортный сезон

В Крыму всё готово к старту курортного сезона. Официально он открывается завтра. По прогнозам, этим летом полуостров посетит близкое к рекордному число туристов. Гостей ждут не только километры пляжей, абсолютно безопасных для отдыха.

Новые возможности открываются для тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле. В Крыму всё больше автомаршрутов на популярные вершины. К сезону Бахчисарайское лесничество оборудовало путь к пещерному городу Чуфут Кале через можжевеловую рощу, реликтовые сосны к живописным смотровым площадкам.

Внутренняя гряда Крымских гор создаёт фантастические пейзажи – ущелья, каньоны и скалы-полки, где можно почувствовать себя грифом, парящим над полуостровом. Но чтобы разглядеть красоту, спуститься всё же придётся. Полуостров сейчас словно акварель. В степях цветут алые маки, на южном берегу – ирисы, а в предгорье - душистые травы.

Совсем недавно глаз радовали тюльпаны и дикие пионы, сейчас эстафету подхватили эфироносы – чабрец, на очереди роза, затем пойдёт лаванда и такая красота будет продолжатся практически целый год.

Это не только эстетическое наслаждение, но и польза для здоровья. Лекарственные травяные чаи, вытяжки и аромомасла. И лучшее средство от всех недугов – чёрное золото Крыма - целебные сакские грязи.

В Крыму можно почувствовать себя не только привлекательной, но и знатной особой. Например, отдохнуть в покоях матери Николая II – императрицы Марии Фёдоровны в Дюльбере. Имение великого князя Петра Николаевича Романова ещё в советские годы превратили в санаторий, а сегодня это один из немногих в мире жилых музеев. Небольшие экспозиции с личными вещами царской семьи - на каждом этаже.

Экологическую обстановку на полуострове постоянно мониторят специалисты Роспотребнадзора. Отклонений нет, пляжи полностью готовы. Попасть в Крым можно через новые регионы и по Крымскому мосту, где к началу сезона увеличили количество пунктов досмотра. Это позволит сократить время ожидания и как можно быстрее добраться до курортов русской Ривьеры.