Дождь, град, ветер и лесные пожары: весна на прощание устроила россиянам испытание

Юг России в последние весенние дни оказался во власти непогоды. Ливни местами с грозами и сильным ветром - в Ставропольском крае и на Кубани, там ожидается резкий подъём уровня воды в реках. А в семи регионах Сибири и Дальнего Востока прогнозируют заморозки. В одном из районов Забайкалья накануне выпал град.

До Минвод добраться можно только вплавь. Затоплены улицы, хозяйственные постройки. На рынке в Пятигорске весь товар медленно дрейфует. Водителей даже предупреждать не нужно о соблюдении скорости, вода парализует любое движение.

В соседнем Краснодарском крае - тоже потоки воды, здесь действует штормовое предупреждение. В ближайшие дни здесь ожидаются сильные дожди, гроза с градом, резкий подъём воды на малых реках и ураганный ветер до 22 метров в секунду.

В Забайкалье на пороге лета неожиданно выпал крупный град. В селе Гунэй повреждений нет, но вся территория - под двадцатисантиметровым слоем льда. Местные говорят: это лучше, чем лесной пожар. Только в Забайкальском крае в тушении пожаров задействовано почти две тысячи человек - парашютисты, десантники. Локализовать и ликвидировать огонь помогает крупная группировка федеральных и межрегиональных сил.