Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населённый пункт Водолаги в Сумской области. Также за минувшие сутки группировка "Восток" заняла Новополь в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Ещё российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего. Поражены цеха по производству ударных беспилотников и места их хранения на Украине.

Ракетный комплекса "Искандер" уничтожил под Сумами две пусковые установки HIMARS, а средства ПВО России сбили за 24 часа 169 беспилотников противника.