В московском храме появится центр помощи беременным женщинам

На северо-востоке Москвы завершают возведение храма в честь Успения пресвятой Богородицы на Берёзовой аллее. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Двухэтажная белокаменная церковь выполнена в стиле древнерусской архитектуры второй половины XII века.

Она сможет вмещать до тысячи прихожан. Комплекс включает воскресную школу, дом причта и уникальный для столицы кризисный центр помощи беременным женщинам, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Работы планируют завершить уже в июне. Храм будет духовным центром всех строителей Москвы, сообщает "ТВ Центр".