Победителей премии "Золотой шар" пригласили в Москву

Праздник для талантов с непростой судьбой. В Москве прошёл благотворительный гала-концерт, в котором приняли участие школьники, у которых ограничения по здоровью, юные жители новых регионов и дети из многодетных семей.

Все они - победители международной премии "Золотой шар". В столицу приехали 600 лауреатов из разных уголков страны, а также других государств, сообщает "ТВ Центр".

Они получили уникальную возможность для творческого старта - смогли выступить на большой сцене вместе со знаменитыми артистами эстрады и кино. В рамках концерта прошла церемония награждения, мастер-классы и экскурсии.