В Москве подвели итоги конкурса "Педагоги года"

В Москве подвели итоги главного профессионального конкурса для учителей "Педагоги года". Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, участие в соревновании позволяет преподавателям обмениваться опытом с коллегами, а победители и призёры становятся наставниками для молодых специалистов.

В этом году за победу боролись почти 2 800 человек. Среди них - учителя, воспитатели и психологи, а также дефектологи и педагоги допобразования. Всего было шесть номинаций.

Конкурсанты проводили уроки, мастер-классы, проходили собеседования с экспертами и готовили публичные выступления. Сергей Собянин поздравил победителей и пожелал им терпения и успехов.