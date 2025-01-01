Юбилейный турнир "Московские звёзды ушу - 2025" пройдёт в Москве с 1 по 7 июня

С 1 по 7 июня в столице пройдёт Х международный турнир "Московские звёзды ушу - 2025". По сообщениям пресс-службы организаторов турнира, в нём примут участие около тысячи спортсменов из 12 стран мира.

Известно, что в китайской делегации будет семь команд из разных провинций. Ещё организаторы пригласили посла КНР в России Чжан Ханьхуэя и легендарного мастера ушу У Биня, ему исполнилось 90 лет.

В программе турнира будут соревнования по всем дисциплинам ушу: таолу, кунг-фу и саньда, сообщает АГН "Москва".