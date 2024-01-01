Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области

На сегодня неизвестно местонахождение 576 жителей Курской области. Они пропали после вторжения на территорию региона украинской армии. 1 290 жителей приграничных сёл и городов, утративших связь с родственниками, найдены. Также установлено примерное нахождение ещё 421 человека.

Такие цифры сообщил сегодня журналистам врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что с момента создания специального реестра жителей приграничья в него было внесено 2 287 человек. При этом специалисты разработали алгоритм, который не нарушает права граждан и не разглашает их персональные данные.

Сейчас продолжается эвакуация тел погибших с освобождённых территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.