Ботинок Хрущёва: кто и зачем придумывал мифы о советских лидерах

"ТВ Центр" знакомит зрителей и читателей с широко распространёнными мифами о советских руководителях - Сталине, Хрущёве и Брежневе, которые на деле являются вымыслом, прочно закрепившемся в общественном сознании. Если внимательно присмотреться к этим мифам, то можно понять, откуда у них, как говорится, растут ноги.

Политикам часто приписывают фразы, которые они никогда не говорили. Среди наших руководителей рекордсменом в этой области стал Иосиф Сталин. Кто не помнит его высказывание: "У нас незаменимых людей нет"? Всё встаёт на место после просмотра фрагмента фильма 1943 года, поставленного по пьесе Александра Корнейчука "Фронт". Вот какой диалог есть в картине между командующим фронтом Горловым и членом Военного Совета Гайдаром:

Горлов: Посмотрим, как вы без меня воевать будете. Пожалеете, но будет поздно. Гайдар: Не пугай, большевики не из пугливых. У нас нет незаменимых людей.

То есть фразу, которую приписывают Сталину, на самом деле говорит вымышленный персонаж - член Военсовета Гайдар. Кажется, всё ясно. Но это на первый взгляд. Работая над пьесой, Корнейчук дважды встречался со Сталиным, и он вносил в неё свои правки. В основе пьесы "Фронт" лежит конфликт между двумя поколениями командиров, одно из которых сформировалось ещё в Гражданскую войну, воюет по старинке и их войска терпят поражение; а другое сформировалось в Великую Отечественную и вот за ними явно будущее. Но им надо дать дорогу.

Пьесу "Фронт" впервые опубликовали в газете "Правда" с 24 по 27 августа 1942 года, а 26 августа Сталин снял своего заместителя по Наркомату обороны Семёна Будённого и поставил на его место Георгия Жукова. На следующий день в "Правде" появилось окончание пьесы "Фронт", где как раз есть сцена с фразой "У нас незаменимых людей нет".

Игорь Шишкин, эксперт Института стран СНГ: "Надо сразу признать, что эта фраза никогда бы не прозвучала в этой пьесе, если бы Сталин не санкционировал. Она должна была чётко дать сигнал генералитету, который уверовал в свою непогрешимость, что в новых условиях им нужно будет заново доказывать эффективность и полезность армии".

Таким образом, пьеса тонко объясняла подоплёку смены Будённого на Жукова и можно утверждать, что хоть Сталин эту фразу и не говорил, но в тот момент она была ему близка. Кстати, она очень похожа на ту, что в 1793 году сказал комиссар французского революционного Конвента Жозеф Ле Бон: "В Республике незаменимых людей нет!".

А вот самая известная из фраз, которую приписывают Сталину "Нет человека, нет проблемы", не имеет ничего общего с реальностью. А её даже чуть ли не в научных трудах приводят, цитируют в выступлениях. Но её придумал писатель Анатолий Рыбаков, вложив в уста Сталина в своём романе "Дети Арбата".

Существует такой же устойчивый миф и о том, что осенью 1960 года Никита Хрущёв на заседании Генассамблеи ООН колотил по столу ботинком и говорил о том, что он похоронит Запад и покажет ему кузькину мать, ввергая в ступор переводчиков, которые никак не могли донести смысл выражения на английском и переводили его как "мать Кузьмы".

Но в ООН Хрущёв никому так не грозил. В тот год ООН пополнилась 17 новыми государствами, сбросившими иго европейского колониализма. Именно этому и была в основном посвящена речь Хрущёва.

Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец колониальному рабству! Долой его, и похоронить его чем глубже, тем лучше!

Похоронить не Запад, и даже не капитализм, а колониализм – вот, что действительно говорил Хрущёв.

Теперь про случай с ботинком. О нём вспоминает глава советского МИД Андрей Громыко в своих мемуарах "Памятное". Он уверяет, что это произошло во время выступления британского премьер-министра Гарольда Макмиллана.

Помню довольно резкую по содержанию речь Макмиллана по принципиальным вопросам отношений между Востоком и Западом. Делегаты слушали его внимательно. Вдруг в той части речи, где Макмиллан употребил особенно резкие слова по адресу Советского Союза и его друзей, Хрущёв нагнулся, снял с ноги ботинок и стал с силой стучать им по столу, за которым сидел. А так как перед ним никаких бумаг не было, то звук от удара ботинка по дереву получался основательный и разносился по всему залу.

Воспоминания Громыко вроде бы подтверждает вышедшая на следующий день после выступления Советского лидера в ООН газета "Нью-Йорк таймс" со статьёй под заголовком "Хрущёв стучит своим ботинком по столу". Статья сопровождалась фотографией, на которой видно, что перед советским лидером действительно лежит ботинок. Но он им не стучит.

Есть видео, как Хрущёв стучит кулаком по столу, ему ассистирует министр иностранных дел Громыко, используя даже какой-то предмет, подвернувшийся под руку. Но это не ботинок. Можно найти фотографию, на которой без всякой экспертизы видно, что она поддельная и никакого ботинка в руке на оригинальном изображении у Хрущёва нет.

Евгений Спицын, историк, автор книги "Хрущёвская слякоть": "Я подозреваю, что если бы Хрущёв действительно колотил бы ботинком по трибуне, то журналисты не упустили бы такой шикарной возможности зафиксировать этот факт и сделать его достоянием всей мировой общественности".

Но журналисты зафиксировали ботинок на столе, колотящего кулаками Хрущёва, но нет ни одного изображения, на котором тот стучит по столу именно ботинком. Логичный вывод – этот эпизод придуман, а Громыко в "Памятном" подвела память. Правда, остаются догадки, как именно ботинок оказался на столе перед Хрущёвым.

О Брежневе и мифах о нём. Так сложилось, что многие по крайней мере молодое поколение, кто не застал Леонида Брежнева в расцвете сил, думают, будто все 18 лет своего правления он был немощным стариком, что он едва мог прочитать свою речь с бумажки, да и то это удавалось ему крайне плохо. Но это ошибочное мнение. Первые десять лет своего правления Брежнев был активен, бодр, чем даже поражал не только своих коллег, но и противников.

Игорь Шишкин, эксперт Института стран СНГ: "На самом деле это был умный сильный энергичный и красивый человек до тех пор, когда медикаментозными средствами его не превратили в развалину. Я был в начале 60-х годов ещё маленьким ребенком, но я помню этот образ Брежнева на экране, где он выступает с речами, где он встречается с трудящимися. Это совершенно не тот Брежнев, которого мы все потом знали, и образ которого везде и всюду тиражировался".

В советские времена часто показывали кадры, на которых бравый, молодой, симпатичный генерал-майор Леонид Брежнев на Параде Победы в составе сводного полка 4-го Украинского фронта. Следующий состоялся лишь спустя 20 лет, в 1965 году, благодаря инициативе Леонида Брежнева, именно он заложил традицию юбилейных парадов.

Леонид Брежнев смешным тогда не выглядел. Напротив, при нём были подписаны соглашения ОСВ-1 и ОСВ-2, которые привели к разрядке. А о том, как он водил автомобили, ходят легенды. В 1973 году во время визита Брежнева в США американцы подарили ему тёмно-голубой "Линкольн Континенталь". Брежнев решил тут же проверить его в деле и предложил Ричарду Никсону прокатится с веерком по окрестностям его резиденции в Кэмп-Дэвиде. Генсек любил быструю езду…