Землян предупредили о самой мощной магнитной буре с начала года

На Солнце произошёл крупнейший в 2025 году выброс плазмы. Это приведёт к сильным магнитным бурям на Земле, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

Ситуация осложняется тем, что выброс вещества звезды был направлен точно в сторону Земли. Специалист исключает даже теоретическую возможность того, что выброшенное солнечное вещество пройдёт мимо нашей планеты. Магнитные бури могут начаться вечером 1 июня.

Причины магнитных бурь – образования крупных корональных дыр на Солнце. Обычно в эти дни метеозависимым людям рекомендуют соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.

Во время магнитных бурь на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.