Силы ПВО России сбили за полтора часа более 50 беспилотников

Вечером 1 июня за полтора часа силами ПВО России сбито 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

В Курской области уничтожены 34 БПЛА, в Белгородской – 14, четыре дрона сбили над территорией Брянской области и один – в Орловской области.

Днём 1 июня были уничтожены и перехвачены 33 беспилотника противника. ВСУ атаковали три российских региона – Курскую, Белгородскую и Липецкую области.

Ранее военное ведомство сообщало о массированной атаке противника на военные аэродромы в пяти регионах страны.