В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Рядовой Сергей Клешнин, доставляя личный состав и материальные средства на передовые позиции, дважды уводил автомобиль из-под ударов вражеских дронов-камикадзе. Благодаря грамотным действиям Сергея, наши военнослужащие без потерь прибыли в заданный район, сообщает "ТВ Центр".

Гвардии младший сержант Николай Порошин, начальник расчёта БПЛА, обнаружил украинский дрон "Баба-Яга", который готовился атаковать нашу группу эвакуации, когда она перевозила раненого военнослужащего. Николай мгновенно сориентировался и сбил беспилотник. Прикреплённые к нему боеприпасы сдетонировали на безопасном расстоянии от российских позиций.