В России отмечают День защиты детей

Сегодня - Международный день защиты детей. По всей стране запланированы праздничные мероприятия. Традиционно первыми поздравления и подарки уже получили маленькие жители Дальнего Востока.

В Петропавловске-Камчатском - хорошая погода и отличное настроение. На красочном празднике для гостей подготовили всевозможные состязания, розыгрыши и конечно, мороженое.

Сладкое лакомство получили и главные герои во Владивостоке. Там прошёл масштабный фестиваль "Город детства". На площадке - шоу мыльных пузырей, выступления спортсменов, игровые зоны и мастер-классы, сообщает "ТВ Центр".