Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Ряд важных изменений вступает в силу в России в июне. Так, госслужащим и работникам банков теперь запрещено использовать иностранные мессенджеры для связи с гражданами. Кроме того, мобильным операторам нельзя присылать смс-коды для подтверждения действий во время телефонного разговора.

Тем, кто решит отменить самозапрет на кредиты через интернет, нужно будет воспользоваться усиленной электронной подписью. Ужесточают контроль за пребыванием иностранных граждан на территории нашей страны. Перед въездом в Россию в безвизовом порядке они обязаны оформить специальный QR-код через приложение "Госуслуги".

С 1 июня на прилавки не попадут просроченные или поддельные лекарства - аптеки не смогут продавать препараты, которые не прошли онлайн-проверку, сообщает "ТВ Центр".