Россиян предупредили о блокировке подозрительных переводов с 1 июня

С 1 июня Росфинмониторинг сможет временно блокировать денежные переводы граждан на срок до 10 дней, если они будут вызывать подозрения. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

Если операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности, то она будет приостановлена до выяснения всех обстоятельств. Новые полномочия позволят финансовой разведке успешно бороться с организаторами серых схем.

30 мая в России уже начал действовать лимит в 100 тысяч рублей для денежных переводов без открытия банковского счёта. Обычно такими переводами пользуются владельцы электронных кошельков. Для их открытия не всегда требуется паспорт, но теперь банки должны будут проводить полную идентификацию резидента в случае переводов крупных сумм.