Российская армия стремительно расширяет буферную зону в Сумской и Харьковской областях. На обочинах дорог догорают десятки единиц вражеской техники. В ДНР до ключевого укрепрайона на пути к Славянску и Краматорску остаётся менее пяти километров.

В районе села Фёдоровка бойцы группировки войск "Восток" громят артиллерию и личный состав ВСУ. На ореховском направлении сапёры группировки войск "Днепр" ежедневно расчищают маршруты для продвижения нашей техники и штурмовых групп. При работе бойцам приходится контролировать ситуацию не только на земле, но и в воздухе.

Подробнее о ситуации на фронте - Сергей Деянов (смотрите видео).