Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области

Автомобильный мост обрушился вечером 31 мая около села Выгоничи, сообщил губернатор Богомаз. Обрушение моста произошло в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта, рассказали в РЖД.

Поезд следовал из Климова в Москву. Состав должен был прибыть на Киевский вокзал в Москве в 6:20.

Число пострадавших уточняется. Очевидцы в первые минуты ЧП вытаскивали пострадавших из окон. Спасателям приходится разрезать металл, чтобы добраться до других пассажиров.



Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Ситуация со сходом с рельсов поезда в Брянской области не влияет на движение остальных поездов. Для работы по ликвидации последствий создан оперативный штаб.