Семь человек погибли при обрушении моста на поезд в Брянской области

Губернатор Брянской области Андрей Богомаз ночью 1 июня сообщил о числе пострадавших при обвале автомобильного моста на пассажирский поезд.

"В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Автомобильный мост обрушился на проезжающий поезд в Выгоничском районе. В момент обрушения моста под ним проходил пассажирский поезд "Климов — Москва".

По словам РЖД, мост обрушился "из-за незаконного вмешательства в работу транспорта".

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