В Брянской области мост с машинами рухнул на пассажирский поезд

Семь человек погибли, ещё 66, в том числе трое детей пострадали в результате обрушения моста на пассажирский поезд. Катастрофа произошла в Брянской области поздно вечером 31 мая.

Пролёт автомобильной эстакады вместе с машинами рухнул на состав, проезжавший под ним. Поезд следовал из Климово в Москву. Локомотив и несколько первых вагонов сошли с рельсов.

На месте ЧП всю ночь работали спасатели и представители Следственного комитета, они устанавливали обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия могло стать незаконное вмешательство в работу транспортной инфраструктуры.

Трое пассажиров сошедшего с рельсов поезда, в том числе пятимесячный ребёнок, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Вертолётом их отправили в Москву. Открыта горячая линия, где собрана вся актуальная информация. Позвонить на неё можно по единому номеру экстренной помощи 112.

Те пассажиры, кто не пострадал в результате ЧП, отправлены в Москву из Брянска резервным составом. В пути их сопровождают медики и психологи, сообщает "ТВ Центр".