Под Курском обрушился железнодорожный мост с тепловозом

В Курской области этой ночью обрушился железнодорожный мост во время движения по нему тепловоза, он упал на расположенную под мостом автодорогу. ЧП произошло на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

После аварии тепловоз загорелся. Сотрудники МЧС его оперативно потушили. Один из машинистов тепловоза получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

Трасса под мостом перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста будет установлена, пообещал глава региона.

Накануне вечером в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Касимов – Москва". Погибли семь человек, более 60 пострадали.