Польша выбирает президента

В Польше проходит второй тур президентских выборов. Борьба идёт между двумя кандидатами, сообщает "ТВ Центр".

С одной стороны - мэр Варшавы Раал Тшасковский от правящей "Гражданской платформы", с другой - независимый кандидат, глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. Его поддерживает консервативная партия "Право и справедливость".

Процессом выборов в республике заинтересовались США - американские конгрессмены подозревают поляков в фальсификации. Новый президент вступит в должность 6 августа после истечения срока полномочий действующего главы государства Анджея Дуды.