Футбольные фанаты устроили беспорядки в центре Парижа

Массовыми беспорядками и арестами закончился праздник футбольных фанатов в Париже. Болельщики вышли на улицы после победы столичного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Он обыграл миланский "Интер" со счётом 5-0.

Радость от торжества вылилась в погромы. Первые стычки возникли на Елисейских полях, там разъярённая толпа прорвала полицейские заграждения. Чтобы усмирить агрессивных зачинщиков, правоохранители применили водомёт и слезоточивый газ. В ответ в них полетели камни, бутылки и фейерверки.

Кроме того, фанаты пытались перекрыть столичную кольцевую автодорогу. Всего этой ночью сдерживали порывы фанатов около пяти с половиной тысяч жандармов, власти разрешили им действовать жёстко. За участие в беспорядках задержали около 70 человек, сообщает "ТВ Центр".