Названа причина крушения пассажирского поезда на Брянщине

Обрушение моста в Брянской области произошло из-за подрыва. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Произошёл подрыв моста во время движения поезда "Климово-Москва", где было 388 пассажиров. На это время семь человек погибли", - сообщил губернатор.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климово – Москва". Погибли семь человек, более 60 пострадали.

Аналогичное ЧП произошло в ночь на 1 июня в Курской области, там обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему тепловоза. Травмы получил машинист.