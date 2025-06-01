Теракты на железной дороге в Брянской и Курской областях. Все подробности

Семь человек погибли, десятки людей, в том числе четверо детей пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Брянской области. Там вечером 31 мая автомобильный мост рухнул на железную дорогу, когда по ней шёл пассажирский поезд. Несколько вагонов сошли с рельсов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, речь идёт о целенаправленном подрыве и теракте, возбуждено уголовное дело. Поезд следовал из посёлка Климово в Москву. Рано утром он должен быть прибыть в столицу. В поезде все отдыхали, когда на него из-за подрыва обрушился автомобильный мост с машинами. Состав сошёл с рельсов, часть его завалило бетоном и металлическими конструкциями.

Некоторых пострадавших утром встречали на Киевском вокзале в столице. Там дежурят бригады Центра экстренной медицинской помощи. Медики и психологи сейчас работают с пассажирами. Детей с тяжёлыми травмами, в том числе черепно-мозговыми сегодня ждут в клинике Рошаля и РДКБ.

Ночью рухнул мост и в Курской области. Тепловоз проходящего грузового поезда рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и его два помощника.

Для пострадавших и родственников погибших открыта горячая линия Социального фонда России. Туда можно обратиться за оперативной помощью по денежным выплатам.