В Турции призывают и близко не подпускать Евросоюз к прямым российско-украинским переговорам. Накануне спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что 2 июня в Стамбуле параллельно будут присутствовать американцы, чей статус не уточняется, и советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании.

В нашем МИДе подчеркнули: связи между этими перемещениями и двусторонними российско-украинскими контактами нет. Турецкая газета Aydınlık пишет: разжигателям войны на переговорах о мирном урегулировании не место.

Спецпосланник президента США по Украине сначала согласился с закономерной обеспокоенностью Москвы по поводу расширения НАТО на восток и допустил возможность прекращения экспансии. А теперь и вовсе, по сути, признает роль альянса в разжигании украинского конфликта.

О роли США в руководстве НАТО, снабжении Украины оружием и разведданными Келлог предусмотрительно умалчивает. Зато заостряет внимание на том, что именно его шеф, Дональд Трамп, поспособствовал первым за три года прямым переговорам за 120 дней президентского срока, а Байдену на это не хватило и более чем тысячи дней. При этом, Белый дом периодически намекает на готовность дистанцироваться от урегулирования украинского конфликта.

Давление на Киев, чтобы тот согласился отправить делегацию на второй раунд переговоров в Стамбуле, американцы записывают на свой счёт. И то, что для Зеленского это предложение, от которого нельзя отказаться, признают даже на Украине.

Официально Киев тянет с подтверждением отправки своей делегации в Стамбул. Но несколько высокопоставленных членов команды Зеленского заявили, что готовы к встрече.