Путин назвал продвижение семейных ценностей общенациональным приоритетом

1 июня - Международный день защиты детей. По всей стране проходят праздничные мероприятия. Участников и гостей торжеств поздравил Владимир Путин. В телеграмме президент отметил вклад Российского детского фонда, который подготовил богатую и разнообразную программу.

Театры, выставки и походы в музеи помогут познакомиться с историей и достопримечательностями столицы. Также фонд оказывает поддержку детям участников СВО.

Как подчеркнул Владимир Путин, продвижение семейных ценностей, повышение благосостояния граждан, воспитание детей, создание условий для раскрытия их талантов - ключевой общенациональный приоритет.