Львова-Белова отчиталась о профилактике социального сиротства

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова встретилась с семьями, которым помогла восстановить после лишения родительские права. Мероприятие прошло в подмосковном Красногорске.

По поручению президента уполномоченная по правам ребёнка объехала с инспекцией большинство регионов страны. Команда специалистов изучала личные дела и делала всё возможное, чтобы родители смоги забрать детей из спецучреждений домой.

Десять семей, которые были на личном приёме у Львовой-Беловой, пригласили в Подмосковье и организовали для них настоящий праздник с насыщенной развлекательной программой, угощениями и посещением океанариума, сообщает "ТВ Центр".