Собянин поздравил юных москвичей с Днём защиты детей

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днём защиты детей. Мэр назвал столицу городом счастливого детства.

В Москве активно развивается система, в которой есть всё: от современной медицины и качественного образования до кружков, спортивных секций, научных и творческих программ.

Подростки ещё в школе могут выбрать профессию и начать построение карьеры. В этом поможет уникальная программа профориентации.

Собянин пожелал юным жителям столицы крепкого здоровья, вдохновения и энергии для новых открытий.