Следователи назвали подрыв причиной двух железнодорожных катастроф

Обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в результате подрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что обрушение моста в возглавляемом им регионе произошло из-за подрыва.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". Погибли семь человек, более 60 пострадали.

Аналогичное ЧП произошло в ночь на 1 июня в Курской области, там обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему тепловоза. Травмы получил машинист.