Собянин: Московские медики оказывают помощь пострадавшим в Брянской области

Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении поезда в Брянской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, больницы уже принимают на лечение детей и взрослых, пострадавших в происшествии. Мэр выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в железнодорожной катастрофе.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". Погибли семь человек, более 60 пострадали.

Аналогичное ЧП произошло в Курской области, там обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему грузового состава. Травмы получил машинист тепловоза. В СК причиной двух крушений назвали подрыв опор мостов, возбуждены уголовные дела по статье "Теракт".